L’amour, c’est ce qu’il y a de plus beau !  

Chez les enfants, les alliances sont toujours de circonstance, elles ne prêtent jamais à conséquences… Chloé et Kylian dessinent paisiblement en présence d’Aaron et de Gabriel. Mais après avoir gentiment ignoré Yasmine un peu plus tôt dans la journée, Kylian s’allie dorénavant à Aaron pour taquiner Chloé. Cette fois, l’alliance superpose deux objectifs : se tester entre garçons et se sentir plus forts à deux quand il s’agit de s’intéresser à une fille, en l’occurrence Chloé. Il y a de l’amour dans l’air. Regardez ! — Extrait de « La vie secrète des enfants » diffusé le 8 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.