Miam ! Yasmine craque, à elle le marshmallow !  

L’expérience du marshmallow suit son cours. Plus les minutes passent, plus la tentation est forte pour les enfants ; l’appel de la friandise est difficile à ignorer… C’en est trop pour la petite Yasmine ! Elle veut aller jouer et pour ce faire, il faut déguster sa sucrerie : ce qu’elle fait avec délectation. Ses papilles exaltent, la joie se lit sur son visage et ses camarades, eux, devant cette scène, sont des plus envieux. En effet, il faut bien l’avouer, les bonbons c’est tellement bon. N’est-ce pas Yasmine ? — Extrait de « La vie secrète des enfants » diffusé le 8 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.