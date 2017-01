Mignons à croquer ! Aaron est aux petits soins pour Charline  

Après une grande discussion sur la façon de faire des bébés, nos douze enfants retrouvent la cours où ils ont joué il y a près de quatre mois. Des binômes se reforment, à l’image de Chloé et Kylian qui n’hésitent pas à s’isoler du groupe pour partager quelques friandises. Mais de nouvelles affinités se créent également, comme pour Aaron et Charline qui, le temps d’un instant, jouent au coiffeur et à la cliente – exigeante qui plus est. Aaron répond à la moindre des exigences de la petite Charline. Cette dernière avouera d’ailleurs : « Avec Aaron, j’adore être la chef ! ». Regardez ! — Extrait de « La vie secrète des enfants » - épisode 2 - diffusé le dimanche 15 janvier, à (re)voir sur MYTF1.