Place au marshmallow challenge !  

Après avoir regardé vivre nos douze enfants, et assister à leurs premières relations. Edouard Gentaz, Léonard Vannetzel et Solange Denervaud ont voulu montrer à travers un test comment un enfant de 4 ou 5 ans parvient à gérer sa frustration. Il s'agit du test du marshmallow, une expérience plutôt célèbre ayant eu lieu dans les années 60 aux Etats-Unis. Une question se pose alors : comment la capacité à contrôler ses envies se développe-t-elle chez l'enfant ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « La vie secrète des enfants » diffusé le 8 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.