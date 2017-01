"La vie secrète des enfants" : Les meilleurs moments  

Les enfants ont un monde secret. Ils sont à la fois surprenants et fascinants de créativité. "La vie secrète des enfants" nous a permis durant ces deux semaines, d'entrer telle une petite souris, dans ce monde encore inconnu. Une immersion qui nous as permis de mieux connaitre les facettes du développement social, affectif et cognitif de nos enfants. Une expérience très riche humainement tant pour les chercheurs et les parents.