"La vie secrète des enfants" ce qu'il va se passer dans le second épisode  

Les enfants ont une perception du temps tout à fait différente de la nôtre. Quatre mois se sont passés depuis leur première rencontre. Dans ce second épisode, nous retrouvons Solange et les enfants manifestement ravis de se retrouver. Avec une surprise, le ventre bien rond de Solange qui ne laisse personne indifférent. Nous allons voir également que les enfants développent des compétences surprenantes : le sens de la coopération, le sens de l'éthique et du partage notamment. Et surtout, nous allons découvrir comment les enfants sont capables, à 4 ans déjà, de planifier et collaborer ensemble. Et si certaines personnalités s'étaient déjà illustrées dans le le premier épisode, nous allons voir celles qui se révèlent être de véritables chefs de projet. "La vie secrète des enfants" dimanche 15 janvier à 16h05 sur TF1.