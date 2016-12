"La vie secrète des enfants" : un document remarquable  

Ils sont tous les trois spécialistes de l'enfant. Edouard Gentaz, Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Université de Genève en psychologie du développement, Léonard Vannetzel est psychologue, spécialisé en psychologie de l’enfant et en neuropsychologie, et Solange Denervaud doctorante en neurosciences à l’Université de Genève. C'est eux qui ont accompagné pendant 10 jours les 12 enfants de "La vie secrète des enfants". Ils les ont observés grâce à un dispositif exceptionnel de 24 caméras, une première en télévision. Avec un objectif : montrer aux parents comment leurs enfants se comportent lorsqu'ils passent la porte de l'école ou du centre aéré. Comment vivent-ils quand ils ne sont qu'entre eux, à l'abri du regard des parents. Et une envie forte : mettre à la disposition des parents leurs connaissances scientifiques pour qu'ils comprennent mieux la complexité du fonctionnement de la pensée de leur enfant.