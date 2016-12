Quand un fermier en colère rapporte que ses vaches ont été tuées par un loup féroce et qu’il compte se venger, Zoé, Harvey et Lassie partent aussitôt prévenir Sarah qui est partie ce jour là relâcher un louveteau sur les hauteurs de la vallée où vit la meute de loups, la vétérinaire ne tarde pas à découvrir avec l‘aide des enfants et de Lassie qui est le vrai coupable.