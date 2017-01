Le grand bêtisier du 14 janvier 2017  

Le grand bêtisier se met sur son 31 ! Pour bien débuter le réveillon de la Saint-Sylvestre, Karine Ferri vous donne rendez-vous pour une soirée déjantée en compagnie de ses invités : Nikos, Laurent Ournac, Laëtitia Milot, Rayane Bensetti, Olivier Minne, Artus, Christophe Beaugrand, Hélène Rollès, Patrick Puydebat, Cyril Féraud, Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Fauve Hautot, Sylvie Tellier, Martin Lamotte et Isabelle Vitari.Au programme : Fous rires, gaffes, moments les plus drôles et immanquables de ces derniers mois. Mais aussi tous les bêtisiers inédits de vos séries préférées, et les images cultes de la télé, choisies par nos invités.Rendez-vous le 31 décembre dès 20h55 pour un concentré d’humour et de bonne humeur en attendant les douze coups de minuit !