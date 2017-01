Priscilla Betti, Laurent Maistret, Florent Mothe… Ils sont prêts à relever le défi !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Soyez prêts à vivre une soirée très rythmée placée sous le signe de la bonne humeur. Laurent Boccolini présentera le 17 février prochain un nouveau numéro du Grand Blind Test sur TF1. L’occasion pour l’équipe des animateurs de la chaîne composée de Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Denis Brogniart de faire face à la team de Danse avec les stars. Plusieurs invités du programme seront présents à l’image d’Artus, Laurent Maistret, Priscilla Betti, Fauve Hautot, Florent Mothe ou encore les deux animateurs Sandrine Quétier et Laurent Ournac.

Très actifs sur les réseaux sociaux, les célébrités présentes ont partagé des clichés du tournage. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance était bel et bien au rendez-vous. Christophe Beaugrand s’est même amusé à prendre en photo le public, et ce, sous tous les angles. La soirée promet déjà d’être riche en surprises. Au programme, des épreuves incontournables du jeu mais aussi l’arrivée de l’invité mystère. Qui sera le roi du Blind Test et aura la meilleure oreille musicale ? Réponse le 17 février.





Le grand blind test 🎧🎤 bientot sur tf1 avec @florentmothe @priscillabetti @jlepersofficiel @tof_beaugrand Une photo publiée par laurent Maistret (@laurentmaistret) le 24 Janv. 2017 à 9h33 PST





Avec le public du #grandblindtest qu'on a tourné hier soir 👌🏼😜 Une photo publiée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 24 Janv. 2017 à 23h09 PST

