Le Baby Blind Test : des petits bouts de chou chantent  

On a prêté à des enfants de 3 à 7 ans des casques de musique et on leur a demandé de chanter ce qu’ils entendaient. L’équipe qui retrouve l’interprète original marque 5 points ! Mais pas toujours facile de deviner les fredonnements de ces bouts de chou ! Qui remportera la manche ? Réponse dans cet extrait, regardez ! - Extrait du replay du Grand Blind Test inédit, vendredi 17 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.