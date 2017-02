Christophe Beaugrand serait-il sous le charme de Laurent Maistret ?  

De la musique encore et toujours ! Laurence Boccolini est la disc-jockey de la soirée. Sur ses platines, elle fait défiler les plus grands tubes, à l’image de « Magnolias for ever » de Claude François qui ne laisse absolument personne indifférent. Et certainement pas Laurent Maistret, vainqueur de la saison 7 de Danse avec les Stars, qui se déhanche comme jamais au rythme de cette musique endiablée. Christophe Beaugrand ne le lâche pas du regard. Serait-il charmé ? — Extrait du Grand Blindtest diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.