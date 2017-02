Découvrez le CV de Laurence Boccolini  

Oubliez Wikipedia ! Laurence Boccolini vous dévoile son parcours professionnel. D’Europe 1 à RTL aux côtés de Laurent Ruquier ou encore Julien Lepers entre autres, elle en a « déroulé du câble ». Lancée par Steevy Boulay, l’animatrice revient sur les nombreux postes qu’elle a occupés. Les invités du jour l’écoutent attentivement. L’intermède terminé, la musique n’attend plus et la compétition reprend de plus belle. Regardez ! — Extrait du Grand Blindtest diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.