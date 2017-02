Devinette ! De quelle chanson sont tirées ces paroles : « Je manie les mélos, Warani, Warano » ?  

Le Grand Blindtest se poursuit ! Les invités sont survoltés. Et pour cause, ils doivent deviner le nom de l’artiste qui chante « Sapés comme jamais ». Certains trouvent instinctivement et s’adonnent même à quelques pas de danse mais pour d’autres, l’énigme reste entière… Et vous, savez-vous de qui il s’agit ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait du Grand Blindtest diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.