Exclu - Vendredi à 20h55, Nikos se déhanche sur "Volare" !  

Poussez les meubles de votre salon et préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle de musique et de rire en compagnie de Laurence Boccolini pour « LE GRAND BLIND TEST » dès 20h55 sur TF1 ! Vendredi 17 février, l’équipe des animateurs composée de Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Denis Brogniart sera face à l’équipe de DANSE AVEC LES STARS avec Artus, Sandrine Quétier, Laurent Ournac et Fauve pour tenter de remporter le titre de Roi du Blind Test. Laurent Baffie, l’indétrônable roi du Blind Test confrontera les deux équipes tout au long de la soirée. La règle est simple : les deux équipes jouent l’une contre l’autre et doivent donner le nom de l’interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire. En simultané, les téléspectateurs peuvent tester leur culture musicale en direct de chez eux ! Pour cela, il leur suffit de se connecter sur le site ou sur l’application MYTF1, à l’aide de leur ordinateur, tablette ou smartphone et de répondre en même temps que les invités. Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini accueillera ses invités sur un nouveau plateau avec une seconde grande scène et proposera, en plus des épreuves devenues cultes, de nouvelles épreuves 100% musicales et inédites comme l’invité mystère ! Pour encore plus de musique, des artistes interpréteront leurs plus grands succès devant nos invités. Des tubes des années 80, aux années Disco en passant par Rihanna et Jean-Jacques Goldman, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d’oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d’humour pour remporter le titre de ROI DU BLIND TEST !!