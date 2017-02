Le grand blind test du 25 février 2017  

Poussez les meubles de votre salon et préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle de musique et de rire en compagnie de Laurence Boccolini pour Le grand blind test.Deux équipes s'affrontent pour remporter le titre : l'équipe des Grosses Têtes composée de Steevy Boulay, Caroline Diament, Christophe Beaugrand et Philippe Candeloro face aux participants de Danse avec les stars avec Laurent Maistret, Florent Mothe, Julien Lepers et Priscilla Betti.