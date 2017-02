Le ménestrel : à vous de retrouver l’interprète original  

Dans l'âge féodal, on appelait ménestrel les poètes et musiciens qui allaient de châteaux en châteaux, chantant des vers et récitant des fables. Le Grand Blind Test en a fait venir sur le plateau et par n’importe lequel puisque c’est le comédien Willy Rovelli qui vient faire deviner des titres de musique aux deux équipes. Le principe est simple, le ménestrel énonce les paroles d’une chanson et les candidats doivent retrouver l’interprète original en buzzant le plus rapidement possible. Qui des animateurs de TF1 et de l’équipe Danse avec les stars remportera cette manche ? Retrouvez Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer, Denis Brogniart , Artus, Sandrine Quétier, Laurent Ournac et Fauve pour tenter de remporter le titre de Roi du Blind Test. - Extrait du replay du Grand Blind Test inédit, vendredi 17 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.