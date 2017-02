VIP ! Drake s’invite au Grand Blind Test de Laurence Boccolini  

Quand la musique est bonne, tout le monde s’y adonne ! Le Grand Blind Test continue, et les choses sérieuses commencent. Les invités du soir doivent passer l’épreuve de la Cover Improbable. En effet, un expert en beat box propose une série de titres que les personnalités devront reconnaître. Et ce n’est pas une mince affaire. Toutefois, dès que les premières notes de « One Dance » - un morceau signé Drake - retentissent, les buzzers s’affolent. Quelle équipe a remporté la manche ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait du Grand Blindtest diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.