Christian fait son grand retour à la télévision

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Avant de se lancer dans un jeu comme Le Grand concours des animateurs, il vaut mieux se préparer du mieux possible. Car sur le plateau, les questions s’enchaînent et certaines sont extrêmement difficiles. Pour la vingt-sixième édition du jeu présenté par Carole Rousseau, de nombreux invités ont accepté de relever le défi. Karine Ferri, Catherine Laborde, Vincent Cerutti ou encore Jean-Pierre Foucault prendront place vendredi soir, à partir de 20h55, derrière leur pupitre, prêts à tout pour gagner le prestigieux concours.

Mais ils n’ont sans doute pas vu venir la botte secrète de Jean-Luc Reichmann. Le présentateur des 12 coups de midi a en effet prévu son gri-gri pour mettre toutes les chances de son côté. Il le clame haut et fort, après avoir relu le règlement, « rien n’empêche d’avoir un porte-bonheur » quand on participe à l’émission. Problème : il l’a semble-t-il oublié dans sa loge. Parti le chercher, Jean-Luc Reichmann revient sur le plateau accompagné de Christian, le grand maître des 12 coups de midi, parti avec plus de 800 000 euros après une série incroyable de 193 participations consécutives à l’émission.

« C’est de la triche, c’est de la triche ! », s’exclament alors les autres concurrents. Mais Jean-Luc Reichmann ne veut rien entendre. « On peut avoir un gri-gri, un porte-bonheur et il a porté bonheur à TF1 pendant six mois et demi ! », justifie l’animateur. Alors, Christian a-t-il porté chance à Jean-Luc Reichmann ? Réponse vendredi, à partir de 20h55 sur TF1.