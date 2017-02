Jean-Luc Reichmann amène une surprise sur le plateau !  

Il nous a montré pendant plus de 6 mois ses connaissances incroyables, Christian, le 2ème plus grand champion des jeux TV en France est venu soutenir Jean-Luc Reichmann dans le grand concours des animateurs ! Un avantage considérable et un porte-bonheur que les autres candidats jalousent ! Alors, Christian et Jean-Luc prendront-ils l’avantage dès le début ? Détrôneront-ils le recordman Julien Arnaud, avec quatre victoires à son actif ? Pour le savoir, regardez ! Rendez-vous avec Carole Rousseau qui réunit des personnalités incontournables de la télévision pour une nouvelle édition du Grand concours des animateurs. Vos animateurs préférés vont tester leur culture générale dans la bonne humeur ! Avec toujours un seul objectif, remporter cette édition et repartir avec le trophée ! Trois manches et des questions en tous genres détermineront qui sera le grand vainqueur de la soirée ! Extrait du replay « Le grand concours des animateurs » - vendredi 10 février 2017 à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.