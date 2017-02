Vendredi à 20h55, qui remportera le trophée ?  

Rendez-vous avec Carole Rousseau qui réunit des personnalités incontournables de la télévision pour une nouvelle édition du Grand concours des animateurs.Vos animateurs préférés vont tester leur culture générale dans la bonne humeur mais avec toujours un seul objectif : remporter cette édition et repartir avec le trophée ! Qui va réussir à détrôner le recordman Julien Arnaud, avec quatre victoires à son actif ? Trois manches et des questions en tous genres détermineront qui sera le grand vainqueur de la soirée !Retrouvez Le grand concours des animateurs pour une soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises !