Jonathan agressé par une bande d’adolescents qui s’adonnent au Happy Slapping  

Hors de contrôle, cette bande d'adolescents est hors de contrôle. Aux abords du bassin de l'Arsenal dans le 12e arrondissement de Paris, un groupe de jeunes cagoulés se jette sur un passant ; coups et insultes se multiplient, le tout filmé au smartphone. Ces agresseurs s'adonnent au Happy Slapping, une sorte de vidéo lynchage durant laquelle la victime est humiliée verbalement tout en se faisant frapper. Témoin de l'acte, Jonathan, bras droit de Léo Mattéï, tente d'arrêter le massacre mais rien n'y fait. Les attaques à son encontre deviennent de plus en plus difficiles à encaisser, il se retrouve très vite inconscient. Léo arrive trop tard et découvre le corps se son collègue jonchant le sol. Attention, séquence violente. — Extrait de Léo Mattéï - Brigade des mineurs - diffusé le 22 décembre 2016