Camille Lou, Michaël Youn, Pascal Elbé : casting cinq étoiles pour Les Bracelets rouges

Après avoir enflammé la piste de Danse avec les stars au bras de Grégoire Lyonnet, Camille Lou prépare déjà son grand retour sur l’antenne de TF1. La comédienne et chanteuse, découverte dans la comédie musicale 1789 : Les Amants de la Bastille, est en effet l’une des têtes d’affiche de la prochaine mini-série de la Une baptisée Les Bracelets rouges. Une fiction dont le tournage, qui a débuté le 21 février dernier, se déroule entre Paris (et sa région) et Arcachon.

Mis en boîte jusqu’au 20 mai prochain, les six épisodes de 52 minutes rassemblent un casting de très haut vol. Au côté de la pétillante Camille Lou, devancée en finale de Danse avec les stars 7 par Laurent Maistret, les téléspectateurs retrouveront des visages bien connus du petit et du grand écran. Réalisée par Nicolas Cuche, la série Les Bracelets rouges est portée par l’incontournable Michaël Youn, la comédienne Isabelle Gélinas, vue notamment dans Fais pas ci, fais pas ça ou encore par Guy Lecluyse, qui a joué, entre autres, dans Bienvenue chez les Ch’tis et Les Tuche. Sont également de la partie les humoristes Jean-François Carey et Mathieu Madénian et les comédiens Pascal Elbé et Cristiana Reali.

Produite par VEMA Production avec la participation de TF1, cette mini-série au casting rassemblant des personnalités venues d’horizons différents, est tirée de l’histoire vraie d’Albert Espinosa. Plongeant dans le milieu hospitalier, elle met en lumière non pas le corps médical, mais les jeunes patients qui se battent chaque jour contre la maladie tout en essayant de rester des enfants comme les autres.

