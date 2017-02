Saurez-vous trouver la différence entre ces deux images ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Saviez-vous que notre cerveau possède six formes d’intelligence ? Etes-vous plutôt une personne verbale, visuelle, sociale, logique, corporelle ou encore musicale ? Toutes les réponses à vos questions seront dévoilées lors d’un prime exceptionnel présenté par Laurence Boccolini. Dans l’émission Les Cerveaux, l’animatrice sera entourée de douze candidats, prêts à défier leur intelligence. Ils devront se confronter à six épreuves pour déterminer la nature de leur intelligence prédominante. Et le premier duel fera appel à leur acuité visuelle. Dans "Nos chers mannequins", deux acteurs prendront place sur un canapé entourés d’éléments de décoration. Les deux experts de l’intelligence visuelle auront 20 secondes pour mémoriser la scène avant que le rideau ne se referme. Un seul élément sera alors modifié. Le candidat qui trouvera en premier la différence remportera un point.



Vous avez trouvé ? Il s’agit en effet de la couleur du pantalon du jeune acteur. Sur la première séquence, il est bleu marine alors que sur la deuxième image, il est de couleur rouge. Une différence difficile à visualiser après seulement 20 secondes.

Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini sera accompagnée par de nombreux invités : La troupe des 3 mousquetaires composée d’Olivier Dion, Brahim Zaibat et Damien Sargue mais aussi Fauve Hautot, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand, Jean-Pierre Pernaut et les comédiens de Nos chers Voisins. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Première image





Deuxième image