Les Cerveaux : Qui sera le Français le plus intelligent ?

Les Cerveaux, votre nouveau rendez-vous, arrive le samedi 11 février à 20h55 sur TF1 ! Pour cette nouvelle émission où, vous l'aurez compris, les cerveaux seront mis à l'honneur, douze candidats venus des quatre coins de la France, vont s'affronter lors de différents quiz et autres épreuves impressionnantes. Ajouté à ça des casse-têtes où sont mis à l'épreuve la logique, les mémoires auditives et visuelles... Pour accompagner les lauréats venus tenter leur chance, de nombreuses célébrités seront de la partie. Ils proposeront des challenges aux candidats aux côtés de Laurence Boccolini. Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Sandrine Quétier, les comédiens de Nos Chers Voisins, La Troupe des 3 Mousquetaires... Ils seront tous présents samedi 11 février à 20h55 sur TF1. Soyez au rendez-vous !

Testez votre intelligence grâce à MYTF1

Afin d'être au mieux préparé à la soirée du samedi 11 février prochain, MYTF1 vous propose de tester d'ores et déjà votre intelligence. Pour cela, rien de plus simple ! Rendez-vous sur cette page afin de vous mettre dans la peau des candidats qui affronteront les différentes épreuves et autres quiz de Laurence Boccolini. Gilles Bouleau, l'animateur du JT de TF1 a effectué le test... et son résultat a du sens. Regardez. Faites le test et partagez vos résultats sur les réseaux sociaux !







Rendez-vous samedi 11 février à 20h55 pour découvrir Les Cerveaux sur TF1 !