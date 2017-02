1er duel : intelligence visuelle avec l’épreuve « Nos Chers Mannequins »

Vous mitraillez tout ce qui bouge avec votre appareil photo, vous adorez les films et les séries ? Dans ce cas, vous êtes peut-être un champion de l’intelligence visuelle ! C’est l’intelligence des architectes, des photographes, des physionomistes … Et c’est celle de 2 Cerveaux : Océane, 26 ans, comédienne de paris qui affronte Adrien, 35 ans, pilote de ligne du Val de Marne. Il est temps pour eux d’ouvrir grand les yeux ! Qui remportera le duel Nos Chers Mannequins ? Ce duel avec les héros de la série Nos Chers Voisins consiste à mémoriser en 20 secondes une scène figée. Un rideau se ferme puis s’ouvre, les candidats doivent repérer le seul élément qui a été modifié ! Qui d’Océane et Adrien gagnera le duel et se qualifiera pour la seconde manche ? Regardez ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.