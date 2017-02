3ème duel : intelligence logique avec l’épreuve « Danse avec les chiffres »

Nos 2 Cerveaux de l’intelligence logique, Ludwig et Chrystelle sont face à la troupe des danseuses du Moulin Rouge. Sous leurs jupons, des chiffres ont été fixés. Le but du jeu consiste à mémoriser les différents chiffres et à les additionner sur chaque chorégraphie. Découvrez qui remportera le duel et se qualifiera pour la seconde manche ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.