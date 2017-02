Dans cette épreuve de la première manche, des syllabes apparaissent en 3D. Nos 2 Cerveaux de l’intelligence verbale Gabriel et Pierre doivent les remettre dans l’ordre en les touchant afin de former un mot. (A chaque fois le mot est formé de 4 syllabes). Le but du jeu ? Former un maximum de mots en 1mn 30 ! Alors se démarquera et remportera le duel ? Réponse dans cet extrait !