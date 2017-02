5ème duel : intelligence musicale avec l’épreuve "Tempo-trampo"  

Martine et Virginie, les 2 Cerveaux de l’intelligence musicale sont face à des acrobates qui vont sauter sur des trampolines. A chaque saut correspond le son d’un instrument de musique (grosse caisse, cymbale etc). Les sauts vont s’enchaîner pour former une séquence musicale. Elles doivent ensuite dire si la séquence musicale interprétée sur les trampolines est identique à celle diffusée auparavant. Qui se qualifiera pour la seconde manche ? ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.