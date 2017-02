Les Cerveaux : Laurence Boccolini découvre ses 6 intelligences  

L'équipe de production est joueuse et adore préparer des surprises.. Surtout dans l'oreillette de notre animatrice Laurence Boccolini.... Une scène cocasse, en plein enregistrement du prochain grand jeu diffusé samedi soir prochain en prime sur TF1 : "Les cerveaux". où l'animatrice découvre, en même temps que le public, les résultats de son test de pré-sélection. On rappelle les règles du jeu. Douze candidats venus des quatre coins de la France, vont s'affronter lors de différents quiz et autres épreuves impressionnantes. Ajouté à ça des casse-têtes où sont mis à l'épreuve la logique, les mémoires auditives et visuelles... Pour accompagner les lauréats venus tenter leur chance, de nombreuses célébrités seront de la partie. Ils proposeront des challenges aux candidats aux côtés de Laurence Boccolini. Ils seront tous présents samedi 11 février à 20h55 sur TF1. Soyez au rendez-vous !