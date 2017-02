Chrystelle et Ludwig, les 2 Cerveaux de l’intelligence logique  

C’est au tour de Ludwig, 26 ans et Chrystelle, 44 ans de s’affronter dans leur intelligence prédominante : l’intelligence logique. Elle fait appel aux calculs, aux raisonnements ou encore à l’organisation. C’est notamment l’intelligence des comptables ou des personnes extrêmement organisées, et méthodiques. Le calcul mental ? C’est la passion de Ludwig, ce jeune interne en médecine. Elève modèle depuis son plus jeune âge, il mêle les calculs à sa vie quotidienne, pour les courses par exemple ! Mais sera-t-il de taille face à Chrystelle ? Cette mère de famille nombreuse, enseignante de métier, doit faire preuve d’une organisation sans faille pour coordonner son foyer. Alors, qui de Chrystelle ou Ludwig sera le champion de l’intelligence logique ? - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.