Gilles Bouleau se prête au jeu des Cerveaux !  

En attendant le prime exceptionnel des Cerveaux, Gilles Bouleau a testé en exclusivité l'application officielle. Cette dernière vous permettra de connaître la particularité de votre cerveau et le métier qui vous correspond le plus. Sans surprise, Gilles Bouleau possède un cerveau verbal, et pourrait sans problème se reconvertir dans la poésie. Rendez-vous samedi 11 février à 20:55 sur TF1 pour Les Cerveaux !