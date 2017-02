Deux candidats sont en finale, ils ont passé toute une série d’épreuves demandant 6 formes différentes d’intelligence ! Découvrez sans plus attendre qui remporte le trophée des Cerveaux et qui est le français le plus intelligent ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.