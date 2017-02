Laurence Boccolini se lâche sur le plateau des Cerveaux  

Sur le plateau des Cerveaux, Fauve Hautot défie Laurence Boccolini au micro ! Aux côtés de la troupe Saturday Night Fever avec notamment Fauve Hautot, elle interprète "If I Can’t Have You" de Jess Glynne ! Dans les Cerveaux, ce sont douze français qui vont descendre dans l’arène et s’affronter en face à face dans leur intelligence de prédilection, là où ils ont marqué le plus de point lors des tests de sélection. Ils s’affronteront ensuite sur toutes les formes de d’intelligence. Seul le champion le plus complet et le plus polyvalent sera sacré grand vainqueur de la soirée ! Allez-vous faire aussi bien qu’eux ? La guerre des cerveaux est lancée ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.