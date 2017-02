Portraits : Cyprien et Claude, les 2 Cerveaux de l’intelligence sociale  

Nos 2 Cerveaux s’affrontent pour le 2ème duel dédié à leur intelligence prédominante : l’intelligence sociale ! Elle se définit par la capacité de comprendre les autres et à communiquer. C’est notamment l’intelligence des psychologues. Claude, Major de la Police Nationale s’oppose au jeune Cyprien, 13 ans de Paris. Esprit d’analyse, d’observation, Claude est surnommé « le détecteur de mensonges ». Il est venu passer un message, montrer que les policiers en ont aussi dans le cerveau ! Mais Claude est face à un candidat de taille. Du haut de ses 13 ans et déjà en classe de seconde, Cyprien est le plus jeune candidat de la soirée certes, mais pas des moindres : c’est un cerveau de l’intelligence sociale ! - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.