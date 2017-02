Portraits : Océane et Adrien, les 2 Cerveaux de l’intelligence visuelle  

Ils ont été sélectionnés et se sont démarqués lors des épreuves de sélection des Cerveaux, découvrez Océane et Adrien qui s’affronteront lors du 1er duel des Cerveaux ! Océane, 26 ans est comédienne à Paris et a remporté haut la main l’épreuve d’intelligence visuelle lors des sélections puisqu’elle a obtenu un sans-faute ! Co-pilote aventurière, elle stimule son cerveau qu’elle qualifie de « tout-terrain » grâce à cette activité. Océane affrontera Adrien, pilote de ligne depuis plus de 8 ans. Ce métier lui demande un sens de l’observation irréprochable. Il nécessite de bien savoir s’orienter dans l’espace et évaluer les distances dans les 3 dimensions. - Extrait du replay de « Les Cerveaux », samedi 11 février à 20h55 sur TF1 à revoir sur MYTF1.