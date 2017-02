Vendredi 11 à 20h55, Les Cerveaux - Qui sera le Français le plus intelligent ?  

Saviez-vous que nous possédons tous 6 formes d’intelligence ?L’intelligence visuelle, verbale, sociale, logique, corporelle et musicale construisent notre cerveau… Certaines sont plus développées que d’autres selon notre héritage génétique mais aussi notre histoire personnelle. « Les Cerveaux », c’est une nouvelle émission pleine de talents où vous pourrez vous mesurer à 12 candidats étonnants !Ils vont s’affronter dans des épreuves impressionnantes et des challenges ludiques pour toute la famille, afin de mesurer leurs différentes formes d’intelligence. Alors venez jouer avec nous et découvrez vous aussi votre intelligence dominante grâce aux challenges proposées par Laurence Boccolini et ses complices comme « La troupe des 3 mousquetaires » (Olivier Dion, Brahim Zaibat et Damien Sargue...), Fauve Hautot, les comédiens de « Nos chers Voisins » ou encore les animateurs de TF1 (Denis Brogniart, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand, Jean-Pierre Pernaut…) Êtes-vous prêts à découvrir les capacités surprenantes de votre cerveau ?