Agatha Christie : Dix Petits Nègres : le suspense fait de l’effet sur le public

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

5 207 000 téléspectateurs soit 19,2% de part d’audience. Voici le très joli score réalisé mardi soir sur TF1 par le premier épisode d’Agatha Christie : Dix Petits Nègres. La mini-série, dont les trois parties ont été diffusées à la suite par la chaîne, est signée Sarah Phelps et a été réalisée à l’occasion du 125ème anniversaire de la naissance de la célèbre romancière, reine des romans policiers.

Livre culte d’Agatha Christie, Les Dix Petits Nègres suit les aventures mouvementées et mortelles de dix hommes et femmes qui ne se connaissent pas et se retrouvent invités sur une île par deux mystérieux hôtes. Après avoir fait connaissance, ils entendent, lors du dîner, une voix accusant chaque personne d’avoir commis un meurtre. Ce n’est que le début du cauchemar. Un mystérieux assassin tue en effet les invités les uns après les autres en suivant une comptine pour enfants.

Pour cette nouvelle adaptation télé des Dix Petits Nègres, les producteurs ont misé sur un casting 5 étoiles rassemblant notamment Charles Dance alias Tywin Lannister dans Game of Thrones ou encore Aidan Turner, Kili dans la saga cinématographique Le Hobbit par Pater Jackson. Une belle brochette d’acteurs dont le jeu n’a pas laissé insensibles les téléspectateurs. Certains ont d’ailleurs confié sur les réseaux sociaux qu’ils allaient avoir bien du mal à trouver le sommeil après cette soirée placée sous le signe du suspense et de la frayeur. La preuve avec ces quelques réactions postées hier soir sur Twitter.