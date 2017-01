12 coups de midi : les 6 moments les plus marquants de Christian

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Réputé imbattable depuis sa première participation aux 12 coups de midi, Christian n’a pourtant pas réussi à atteindre son objectif final : le million d’euros de gains. Après plus de six mois de victoires impressionnantes et de records, cet ancien bénéficiaire du RSA a finalement été éliminé samedi par une jeune candidate âgée de 29 ans. "La déception est légère. J’ai toujours prôné une maxime très simple : "Lorsque l’on participe à un jeu, il faut savoir gagner avec panache et perdre avec dignité"’, a-t-il confié à MYTF1.

Avec 193 émissions au compteur, il a raflé plus de 809 000 euros de gains dont 200 000 euros de cadeaux tels que des voitures, des bijoux ou encore des ordinateurs. Présent depuis le mois de juillet dans le programme présenté sur TF1 par Jean-Luc Reichmann, Christian restera dans l’histoire de l’émission comme le plus grand Maître de midi. Une aventure exceptionnelle qui lui a fait vivre des sensations fortes. Voici les six moments à retenir de ces 193 émissions dans lesquelles il a su surprendre par son impressionnante culture générale.





Le soutien de ses enfants

Père de deux petits garçons, Christian Quesada a eu le bonheur de les voir sur le plateau des 12 coups de midi à plusieurs reprises. Clément et Robin, dont le candidat a la garde depuis son divorce, sont régulièrement venus soutenir leur désormais célèbre papa. En septembre dernier, les deux garçons ont d’ailleurs fait quelques pas de danse avec Christian sur le plateau des 12 coups de midi.





Sa défaite émouvante

Après avoir échappé de peu à l’élimination jeudi, Christian n’a pas réussi à se défaire de Claire, une jeune candidate de 29 ans. Le champion incontestable de l’émission a dû dire adieu aux 12 coups de midi samedi dernier. Un moment très émouvant pour lui. "Je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire à quel point ce bouleversement a été gigantesque, énorme. C’est quelque chose qui va au-delà de ma participation depuis si longtemps", a-t-il notamment confié la gorge serrée.









L’amour au rendez-vous

L’émission de Jean-Luc Reichmann n’a pas seulement permis à Christian d’entrer dans l’histoire des jeux télé et de pouvoir être à l’abri financièrement. Grâce à ce rendez-vous quotidien diffusé par TF1, celui qui était père célibataire depuis son divorce a enfin trouvé l’amour. Une compagne qu’il n’a évoquée qu’à demi-mots dans le programme. "Sans rien dévoiler car ça fait partie de ma vie privée, dans ma tête je ne suis plus célibataire", a-t-il confié ainsi en novembre dernier en précisant avoir rencontré sa bien-aimée sur le plateau de TF1.





Le jour de tous les records

C’est une émission qui restera dans la mémoire de Christian. Le 22 septembre dernier, le candidat venu se frotter à ce jeu télévisé pour rendre hommage à sa maman, a battu un record que peu de monde pensait possible. Grâce à sa victoire, il a détrôné Bruno ce qui lui a permis de devenir le plus grand Maître de midi de l’histoire de l’émission.









Le cap des 500 000 euros

L’émotion était également au rendez-vous le 20 octobre 2016, lorsqu’il a réussi à dépasser la barre des 500 000 euros de gains ! "On est à des sommes que je n’aurais jamais pu imaginer. Je n’aurais jamais pu penser que ça existe un jeu aussi formidable que celui-là avec une somme pareille", a-t-il confié ce jour-là.





Sa générosité pour ses 100 participations

Le succès n’a pas fait tourner la tête de Christian. Volant de record en record, il a su rester simple et généreux. Le candidat, qui a notamment offert une voiture à son ex-femme et une à un ami, a également fait un beau geste après sa victoire lui permettant de revenir pour une 100ème participation le 11 octobre dernier. Battant de justesse Flavie, son adversaire du jour lors du Coup fatal, il a choisi de reverser à cette dernière la moitié de ses gains engrangés lors de cette 99ème émission. Un joli cadeau s’élevant quand même à 7 500 euros !