12 coups de midi : Christian éliminé : stupeur et émotion sur le plateau

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Tout au long de son aventure, Christian n’a cessé de le répéter : "Un compétiteur aime gagner mais il sait aussi accepter la défaite". Le recordman des 12 coups de midi a cédé sa place à Claire, une mère célibataire, après 193 participations, 64 Coups de Maître, 7 étoiles découvertes… Et surtout une cagnotte record de 809.392 euros.

C’est non sans une certaine émotion que Christian a fait ses adieux à Jean-Luc Reichmann, l’équipe des 12 coups de midi et les téléspectateurs qui l’ont suivi assidûment pendant près de sept mois.

"Je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire à quel point ce bouleversement a été gigantesque, énorme. C’est quelque chose qui va au-delà de ma participation depuis si longtemps. Je suis le premier ravi pour Claire. Il me faudra du temps pour trouver la simple formulation du merci", a déclaré Christian, la gorge nouée, les larmes aux yeux. "Le premier merci ira pour vous (il s’adresse à Jean-Luc Reichmann NDRL), à toute l’équipe, à toutes les personnes qui me soutiennent, mes enfants, mon ex-femme, ma chérie, mes proches, mes frères, ma famille…".

Une aventure qui a changé la vie de Christian

Le plus grand Maître de Midi poursuit les remerciements en confiant que cette aventure l’a changé à tout jamais. "Tout cet élan de sympathie du public au quotidien et des personnes qui viennent spontanément dans la rue, j’espère qu’ils feront la même chose pour Claire. Merci aux personnes qui ont compris d’où je venais, comment je jouais et que c’était un défi pour moi, que j’ai relevé. Merci à toutes ces personnes qui ont compris que cette aventure avait changé ma vie. Toutes ces personnes qui savent que je suis quelqu’un d’autre. A toutes ces personnes, je multiplie les Merci"

Un moment émouvant que Jean-Luc Reichmann, le public et Claire ne sont pas prêts d’oublier. Le nouveau Maitre de Midi est en pleurs et encore choqué d’avoir détrôné Christian, qu’elle admire. "Je suis tellement désolée pour vous. Bravo, je vous ai tellement regardé", confie-t-elle. Pas de doute, Christian sera le premier à suivre cette aventure. Mais, cette fois-ci, devant sa télé…

