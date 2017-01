12 coups de midi : Christian et Jean-Luc Reichmann, le début d’une belle histoire

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Entre Christian, le recordman des 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann, l’aventure ne fait que commencer. "Je vais m’éloigner de toute cette médiatisation pendant quelques mois. Mais on pourrait bien se retrouver", nous confiait le père de famille– à la tête de 809.392 euros - le jour de son élimination. "J’aimerais bien travailler avec Jean-Luc Reichmann sur un projet télé », ajoutant : « L’amitié que l’on a créé est réelle ». Ce que confirme l’animateur-producteur : « On s’entend comme larrons en foire. On est complémentaires".

Il se pourrait bien, donc, que les téléspectateurs entendent à nouveau parler du Professeur. "Pourquoi pas être dans la rédaction de questions, la sélections de candidats ou la co-animation avec mon complice Jean-Luc ?", a-t-il affirmé à LCI. "J’ai envie de partager tout ce que j’ai reçu, aussi ". Jean-Luc Reichmann n’a d’ailleurs pas hésité à le comparer à Maitre Capello.

Christian et Jean-Luc Reichmann évoque même une éventuelle apparition dans la série Léo Matteï où Jean-Luc Reichmann tient le rôle du commandant de la Brigade de protection des mineurs.

En attendant, Christian souhaite voyager. "Je pars au mois de mars au Japon. C’est une vieille promesse que j’ai faite à mon ancienne copine. Je vais également voyager avec mes enfants", nous affirmait Christian samedi. Et d’ajouter : "J’ambitionne également de créer une association de soutien scolaire pour les enfants en difficulté. Le but : les faire sortir de l’échec scolaire par le jeu. J’aimerais également créer un studio d’enregistrement pour les groupes de rock de la région".

Une belle histoire, on vous dit…