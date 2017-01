12 coups de midi : Christian sur le point d'être éliminé

Par P.H | Ecrit pour TF1 |

"Au niveau émotions, il a fait fort comme on dit !" Christian a eu une belle frayeur ce jeudi dans Les 12 coups de midi. Le candidat, présent depuis juillet dans l’émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann, est en effet passé très, très près de l’élimination. Déstabilisé, celui qui peut se vanter d’être le plus grand Maître de midi de l’émission a bien failli dire adieu à sa place de champion lors du Coup fatal.

Opposé à Emmanuel, un jeune diplômé d’école de commerce âgé de 26 ans, Christian a bien mal commencé cette manche de choc. Il passe la première question portant sur la "candidate lunaire de Koh-Lanta qui aimait pousser la chansonnette." Affichant plusieurs secondes de retard sur son adversaire, il enchaîne ensuite les mauvaises réponses aux questions "Dans quelle ville se trouve l’action de Watchdogs2 ?", "Quelle est la nationalité d’Isaac Newton", ou encore "Quel navigateur portugais est le premier à avoir fait le tour de l’Afrique ?". Résultat des courses, Christian se retrouve rapidement avec 16 secondes de jeu au compteur contre 38 pour Emmanuel.

"C’est la première fois que vous êtes dans un état pareil au niveau du chronomètre", lance Jean-Luc Reichmann, surpris par la tournure des événements. Malmené tout au long du Coup fatal, Christian arrive malgré tout à remonter peu à peu la pente. Les bonnes réponses se succèdent tandis qu’Emmanuel perd du temps. Ce dernier finit par se tromper à deux questions ce qui provoque sa perte. Un soulagement pour Christian qui n’avait que 10 secondes d’avance sur son adversaire ! Imbattable depuis juillet dernier, le Maître de midi qui affiche plus de 750 000 euros de gains au compteur est-il en train de flancher ?