Les 12 coups de Midi : Claire, qui avait détrôné Christian, est éliminée

Par Ingrid BERNARD

"Ce n’était que du bonheur. Merci à vous. Je suis très contente d’être venue. Et c’est normal, c’est comme ça que ça doit être. On doit remettre son titre en jeu. Je suis très contente pour Gaëtan. J’espère que tu iras loin". C’est en ces termes que Claire s’est confiée à quelques secondes de son élimination des 12 coups de midi. La jeune femme, qui avait détrôné Christian, le plus grand Maître de Midi au mois de janvier dernier, avant de quitter le jeu et revenir le 15 février dernier, a été éliminée lors d’un duel. Une seule question aura suffi à la faire tomber : "A qui le mot barnum qui désigne un grand désordre a-t-il emprunté son nom ?". "Je ne connaissais pas la réponse (un directeur de cirque NDLR.)", nous a confié la jeune femme. C’est donc, sans amertume, que Claire a rendu son titre de Maître de Midi.

Après avoir réalisé quatre coups de maître, la mère célibataire repart finalement, au bout de neuf participations et 41.150 euros de gains. "C’est une très belle somme, ça va me changer la vie. Je vais investir dans un frigo et de l’électroménager. Cela va également me permettre de payer des livres pour mes cours. Ils coûtent entre 50 et 60 euros. Ce qui est une somme non négligeable. Et puis, j’ai promis à ma fille de l’emmener à New York". Pas question cependant de faire des folies avec cette somme d’argent : "Je connais la valeur de l’argent. Je ne ferai pas de bêtises avec", nous affirme-t-elle.

Une chose est sûre, Claire, n’est pas prête d’oublier cette expérience. Et sa fille non plus. "Elle a fait un Coup de Maître avec moi. J’ai gagné 15.000 euros ce jour-là. C’était un moment très émouvant. Elle était hyper contente de voir Jean-Luc Reichmann. Elle m’en parle encore !". La fin d'une belle aventure.