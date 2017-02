Les 12 Coups de midi - Claire : "Je ne ferai pas de bêtises avec cet argent"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Elle avait détrôné Christian avant de quitter le jeu d’elle-même pour passer des examens. Claire est revenue dans les 12 Coups de Midi la semaine dernière. Et a regagné sa place de Maitre de Midi. Elle s’est fait battre à son tour après 9 participations et une cagnotte de 41.150 euros.

Vous avez été éliminée des 12 Coups de Midi au bout de 9 participations. Pas trop déçue ?

Non. Ca m’a déjà fait tellement plaisir de revenir dans l'émission et de regagner ma place de Maitre de Midi. J’ai chuté sur une question lors d’un duel. C’est le principe d’un jeu : chacun à sa chance. C’est normal. Je suis très contente pour le jeune homme qui m’a détrônée. C’est normal, c’est comme ça que ça doit être. On doit remettre son titre en jeu. Pour être tout à fait honnête, je commençais à fatiguer. J’ai une déficience visuelle. Je suis née comme ça. Ca ne se voit pas. Malheureusement, ma myopie est tellement forte que ma rétine est abîmée. Je ne suis pas opérable. Je fatigue plus vite que la normale…

Vous avez remporté plusieurs coups de Maîtres. Une fierté ?

Oui, je repars avec 41.150 euros. C’est une très belle somme, ça va me changer la vie. Je suis aussi très fière de la venue de ma fille sur le plateau. Elle a fait un Coup de Maître avec moi. J’ai gagné 15.000 euros ce jour-là. C’était un moment très émouvant. Elle était hyper contente de voir Jean-Luc Reichmann. Elle m’en parle encore !

Que comptez-vous faire de votre argent ?

Tout d’abord, je vais investir dans un frigo et de l’électroménager. Cela va également me permettre de payer des livres pour mes cours. Ils coûtent entre 50 et 60 euros. Ce qui est une somme non négligeable. Et puis, j’ai promis à ma fille de l’emmener à New York. On ira également certainement à Disney.

Vous n’allez donc pas faire de grosses folies ?

Je suis quelqu’un d’économe, qui connait la valeur de l’argent. Ma fille n’est pas surgâtée. Je suis Présidente d’une association périscolaire. Je vois la misère autour de moi. Il y a des personnes qui sont obligées de compter le moindre centime. Ca me fait mal au cœur. De mon côté, je ne suis pas riche, mais j’ai de quoi vivre. Je ne ferai pas de bêtises avec cet argent.

Les 12 Coups de Midi, ça restera une belle expérience ?

Oh que oui… Si j’avais une baguette magique, j’aimerais participer à une émission spéciale et rencontrer Christian à nouveau.