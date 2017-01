12 coups de midi : Qui est Claire, le nouveau Maître de Midi ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 14 janvier, Christian a été détrôné après 193 participations et 809 392 euros de gains. Le plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann a été éliminé face à Claire, une jeune mère célibataire. Portrait.

L’élimination de Christian a surpris plus d’un téléspectateur. Ce papa de deux enfants a été détrôné après 193 participations. Un véritable record pour celui qui était au chômage lors de son inscription. Mais malheureusement pour Christian, il a été éliminé face à Claire, qui ne s’attendait sans doute pas à détrôner le plus grand Maître de Midi. Cette maman célibataire de 29 ans a d’ailleurs participé à l’émission car elle était très admirative du parcours de son adversaire : "C’est un phénomène, il est vraiment impressionnant", nous a-t-elle confié. De retour sur les bancs de l’école, Claire a dû arrêter ses études après une adolescence difficile. A 17 et 18 ans, elle a perdu successivement ses parents. Des épreuves difficiles à gérer pour elle, qui n’a pas eu d’autre choix que de se débrouiller seule : "J’ai été livrée à moi-même", a-t-elle ajouté. D’autant que Claire doit gérer un handicap au quotidien puisqu’elle est atteinte d’une déficience visuelle. Et pourtant, elle ne baisse jamais les bras. Bien au contraire. Elle vit sa vie pleinement : "Je le prends comme tel et surtout je ne me sens pas limitée..." Une force de caractère !

Pour sa première participation, Claire a gagné 500 euros – 1 000 euros partagé avec un téléspectateur – et elle compte bien remporter de nouveau les différentes manches du jeu, présenté par Jean-Luc Reichmann. Jusqu’où ira-t-elle ? En tout cas, Claire est soutenue par l’ensemble du public, ses proches mais aussi Christian, qui est le premier à la soutenir : "Je lui souhaite le meilleur, nous a-t-il confié. C’est une très bonne candidate. Elle est très agréable et pétillante."



