12 coups de Noël : Christian "Je savais qu’Hakim serait redoutable"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Parlez-nous du tournage des 12 coups de Noël…

J’ai pris énormément de plaisir à y participer. J’ai eu l’occasion de rencontrer des grands champions comme Xavier. Pour moi, c’est un personnage emblématique des 12 coups de midi. Et puis, je n’avais du tout la même pression que d’ordinaire, car on jouait pour une association. Pour moi qui ai toujours bossé dans le social, c’est quelque chose qui me tenait à cœur. J’ai donné le maximum de moi-même.

Et pourtant, vous n’êtes pas parvenu à battre Hakim. Pas trop déçu ?

Non car je me suis donné à fond. Un compétiteur aime gagner mais il sait aussi accepter la défaite. Hakim a été plus fort sur ce coup-là. Je savais que face à lui, je n’avais pas le droit à l’erreur. De son côté, il n’en a commis aucune. Je suis parti avec cinq secondes en moins lors du face à face. Ca m’a un peu déstabilisé. Mais il faut admettre que, même à chrono égal, il m’aurait battu. J’ai raté une question. A partir de ce moment-là, je savais que ça allait être difficile. Hakim a l’expérience et il est capable de rentrer dans sa bulle. C’est un pro de la concentration. Je n’ai aucun regret. J’ai été le premier à le féliciter.

Vous étiez un peu le favori, non ?

J’étais en position de force car je suis le recordman du jeu. Et puis, je suis toujours en course dans les 12 coups de midi. Mais, il faut relativiser… Fanny, Xavier et Hakim sont aussi des grands champions. J’étais surtout super fier que mes enfants viennent sur le plateau.

Avant de commencer, quel est le candidat qui vous faisait le plus peur ?

Je savais qu’Hakim serait redoutable. Il a l’esprit de gagne. Il ne lâche rien. Il a gagné les derniers Masters cet été. Ca sera l’homme à « abattre » lors de la prochaine compétition. Après, je trouve que Xavier est certainement le candidat qui a la culture la plus étendue.

Vous avez joué en duo avec Sandrine Quétier. Comment cela s’est-il passé ?

On a eu un très bon contact. Je l’avais déjà croisée il y a quelques années lors du Plus grand quizz de France. Elle s’occupait de l’accueil des candidats. Elle se rappelait de moi.

Que retenez-vous de cette soirée ?

Je me suis vraiment éclaté ! L’ambiance était survoltée avec les célébrités. J’ai même eu le plaisir de danser avec Fauve Hautot et de faire un porté avec elle. Le décor était somptueux. C’est une très belle expérience. Je pense que je serais plus aguerri lors des prochains Masters.

Etes-vous en contact avec les anciens grands champions du jeu ?

Oui, avec Sylvain, Maxime, Bruno… Sylvain a prévu d’organiser un repas chez lui très prochainement. On devrait d’ailleurs jouer au Trivial Poursuit.

Les fêtes de fin d’année s’annoncent plutôt bien pour vous…

Oui, mes enfants auront plein de beaux cadeaux sous le sapin. Et côté amour, je suis comblé…