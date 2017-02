Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 14 janvier dernier, le plus grand Maître de Midi était détrôné après 193 participations et 809 392 euros de gains, par Claire, une étudiante et maman de 29 ans. Surprise d’avoir réussi à battre le recordman de l’émission, Claire n’avait pas eu d’autre choix que d’écourter son aventure dans dans les 12 Coups de Midi en raison d’examens scolaires. Après avoir arrêté ses études à l’adolescence, Claire a souhaité revenir sur les bancs de l’école. Et bonne nouvelle pour les fans du programme présenté par Jean-Luc Reichmann, Claire sera de retour dans l’émission. Cette maman célibataire devra recommencer à zéro pour tenter de décrocher l’étoile.

Arrivera-t-elle à décrocher sa place pour le coup fatal puis le coup de maître ? Réponse demain. En tout cas, la candidate compte bien donner son maximum pour remporter une nouvelle fois la compétition. Pour rappel, Claire avait gagné 500 euros – 1 000 euros partagés avec un téléspectateur. Une première somme non négligeable. Pour cette nouvelle participation, Claire peut compter sur le soutien des téléspectateurs, du public mais aussi de Christian, le grand champion du programme : "Je lui souhaite le meilleur, nous avait-il confié après son élimination. C’est une très bonne candidate. Elle est très agréable et pétillante." Soyez donc au rendez-vous dès demain à 12H00 sur TF1.

Elle est de retour mercredi 15 février !