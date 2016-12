Caroline ou Virginie ? Le prénom de la compagne de Christian dévoilé !

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Christian, le recordman de l’émission, file le parfait amour avec une mystérieuse femme depuis près de 2 mois. Et depuis qu’il a annoncé qu’il n’était plus célibataire sur le plateau de l’émission, les questions fusent et la curiosité des téléspectateurs grandit. Christian va-t-il finir par céder à la pression ? Va-t-il enfin dévoiler le prénom de sa dulcinée ? Ce midi, une nouvelle émission des 12 coups de midi a été diffusée sur TF1. Christian a aujourd’hui encore, dévoilé quelques informations sur le prénom de celle qui partage sa vie depuis près de 2 mois. L’enquête continue …



Pour rappel, on sait déjà qu’elle a, entre 25 et 40 ans. Elle mesure moins d’1m67. Elle a un piercing. Et ce n’est pas son amie d’enfance Priscilla. Aujourd’hui Christian a tenu à préciser : « On va donner une info comme ça, ça va faire taire un peu les rumeurs parce qu'on a vu tout et n'importe quoi qui se dit donc son prénom contient un "i" et son prénom et l'un des Etats des Etats-Unis. Caroline ou Virginie comme ça, ça laisse le suspense et ça n'embêtera pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça." Le mystère sera-t-il bientôt résolu ?



