Le 14 janvier dernier, Christian a été détrôné après 193 participations. Un véritable record qui a passionné les téléspectateurs durant plusieurs semaines. Et le plus grand Maître de midi est de retour...

809 392 euros de gains. C’est la cagnotte remportée par Christian après 193 participations. Ce papa de deux enfants, sans emploi, a réussi à réaliser un véritable exploit. Doté d’une culture générale exceptionnelle, celui qui a été élu plus grand Maître de midi a accumulé les victoires et a remporté de nombreuses étoiles mystérieuses. Et bonne nouvelle pour les téléspectateurs, Christian est de retour dans Les 12 Coups de midi, dès aujourd'hui sur TF1. L’occasion pour lui de revoir Jean-Luc Reichmann, les membres de la production mais aussi Zette avec qui il s’était lié d’amitié.

Pour rappel, la voix-off de l’émission lui avait rendu hommage au lendemain de son élimination avec un émouvant poème : "C’était lors des douze coups de midi, un Maître tellement érudit, on croyait Christian invincible, hier pourtant manqua sa cible, il a défrayé nos chroniques alors aujourd’hui c’est la panique, Christian s’en va mais dans nos cœurs Christian vous restez là."

Presque un mois après son élimination, Christian a repris son train de vie quotidien et prévoit déjà de beaux projets : "Je pars au mois de mars au Japon", nous avait-il confié. En attendant, il a décidé de faire un détour par la capitale pour saluer les téléspectateurs. Une séquence à ne pas louper. Soyez donc au rendez-vous à partir de midi sur TF1.

Christian revient sur son parcours !