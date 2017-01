12 coups de midi : Christian éliminé, Zette a un émouvant message pour lui…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après 193 participations et 809 392 euros de gains, Christian a été éliminé samedi 14 janvier. Un départ émouvant pour le plus grand Maître de Midi, pour Jean-Luc Reichmann mais aussi pour Zette, la célèbre voix-off du jeu.

L’émission du samedi 14 janvier marque l’élimination de Christian. Cette date restera à jamais gravée dans sa mémoire mais aussi dans celle des téléspectateurs. Depuis juillet 2016, ce papa de deux enfants a surpris le public par sa gentillesse, son aisance mais aussi par sa culture générale hors du commun. Mais malheureusement, après 193 participations et 809 392 euros de gains, Christian a été éliminé par Claire, une jeune mère célibataire. Un départ déchirant pour l’animateur, pour les membres de la production mais aussi pour Zette. La voix-off des Douze coups de Midi a souhaité lui adresser un message tout en poésie et a capella : "C’était lors des douze coups de midi, un Maître tellement érudit, on croyait Christian invincible, hier pourtant manqua sa cible, il a défrayé nos chroniques alors aujourd’hui c’est la panique, Christian s’en va mais dans nos cœurs Christian vous restez là", chantonne Zette avec beaucoup d’émotion.

L’émission de ce dimanche a aussi été marquée par la remise du fameux chèque de 809 392 euros. Jean-Luc Reichmann était très fier de donner cette récompense à Christian après 64 Coups de Maître et 7 étoiles découvertes. Le plus grand Maître de Midi a profité de cette dernière émission pour remercier les téléspectateurs de la plus belle des façons : "Il n’y a pas besoin de faire de longues phrases, a-t-il lancé. Je vais dire uniquement, je vous aime." C’est ainsi que s’est achevé le parcours extraordinaire de Christian. Ce candidat est reparti avec une cagnotte pharaonique et la satisfaction d’avoir donné son maximum tout au long de son aventure.

